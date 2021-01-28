邱德根女兒遇物業爭議　遠東發展稱擁部分業權

已故富商邱德根的女兒邱美琪因一筆3900萬港元欠款未還，去年4月被高院頒令破產。此前她為破產案抗辯時，曾表示可將她自住的清水灣物業放售，更指其估值達1.8億港元，但該物業的業權誰屬，現在卻出現爭議。現由邱美琪兄長邱達昌出任主席的遠東發展，於昨日（27日）入稟高院原訟庭，要求法庭確認它持有上述清水灣地段的1/6業權，及持有該物業之公司的部分股份。

本案首原告遠東發展有限公司，次原告為 CIE Secretarial Services Limited。至於被告則依次是破產人士邱美琪的財產受託人、陳威琦（譯音）、Marspan Limited、及中策信貸有限公司。據邱美琪破產案的判詞顯示，涉及本案的清水灣岩頭沙物業，是由Marspan持有，而邱美琪就持有Marspan 99.9%股份。至於中策信貸，則曾接受Marspan以上述物業作抵押，向邱美琪批出按揭貸款。

現在首原告在入稟狀表示，要求法庭作出聲明，由於推定信託或歸復信託的原則，首原告由1996年3月起，已實益持有上述清水灣岩頭沙物業的1/6權益，Marspan僅是以受託人身份代為持有業權，而其權益的排名，更應先於中策信貸。

此外，首原告與次原告亦要求法庭頒布聲明，次原告是以受託人身份，代首原告持有Marspan的1股股份。