油麻地果欄一帶持續爆疫　區內人士紛往檢測　下午一度現人龍

油麻地果欄一帶出現大量新冠肺炎確診個案，一眾街坊人心惶惶。政府今日(28日)在油尖旺區開放6個流動採樣站，供附近2個指定範圍內的市民做新冠病毒檢測，當中鄰近果欄的採樣站下午有10多名從業員輪候做檢測，而佐敦渡船角的採樣站亦有30多人排隊做檢測。

油麻地果欄一帶多幢大廈近日頻傳中招個案，政府已宣布，將北至登打士街、東至彌敦道、南至眾坊街，以及西至渡船街劃為指定範圍，該範圍內的大廈若有人確診，全幢大廈居民便須強制接受新冠病毒檢測。

當局今日起在油麻地東莞街和油麻地果欄卸貨場各設立流動採樣站，由下午2時運作至明日(29日)晚上11時59分，當中東莞街的採樣站停泊了一輛流動檢測車，有2名身穿防護裝備的人員為市民登記做檢測，現場所見，有10多人排隊上車做檢測；停泊在油麻地果欄卸貨場的流動檢測車則未見排隊情況。

九龍果菜同業商會理事長張志祥今日亦到場檢測，事後獲發一張白色卡片，證明他已接受檢測。他稱，已勸喻果欄同行做檢測，但工作人員多數入夜後才開始工作，幸好附近2個採樣站都通宵開放，相信能夠配合他們的需要。

另外，廟街及渡船角一帶被劃為指定範圍，今日起至後日(30日)，政府於每日朝10晚8期間在文匯街設置採樣站，上址停泊了3輛流動檢測車，下午2時約有30多名市民排隊等做檢測。居於渡船角文耀樓的黃先生下午亦到場，他已經做過3次檢測，近日因居住的大廈有多人確診，所以再到檢測中心。他說，十分擔心大廈爆疫，一眾街坊亦害怕染疫，所以主動做檢測求安心。