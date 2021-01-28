女兼職稱因病被解僱　向九龍西區各界協會索償

有頸椎退化的六旬女兼職幹事，指稱前年受聘於一間籌辦地區活動的公司後不久，僱主便因她的殘疾問題而解僱她。該女幹事遂向平等機會委員會（平機會）作出投訴，並由平機會代表入稟區域法院，控告其前僱主違反《殘疾歧視條例》，要求對方書面道歉，並向她賠償逾13萬港元。

申索人招綺蓮，答辯人則是九龍西區各界協會有限公司。申索通知書指，招在2019年1月與答辯人副會長林振永面試，招已表明有不同病患而需定時覆診。雙方其後透過短訊達成非書面僱傭協議，招在有關時間獲聘為職兼職幹事，負責處理會計及文書工作，每月薪金1萬港元，同年3月開始工作。

招在同年4月接受檢查後，被診斷患有頸椎退化及頸椎第7節神經根病症。招及後在5月中曾請病假兩小時往接受物理治療，並向林發訊指每周有兩天下午要往接受治療。同月21日，林發訊向招稱考慮其身體情況及公司工作量，會長認為她不適合繼續於公司工作，着她工作至月底。而兩日後，招則收到同事訊息指今後需等待通知才上班。

招指受僱期間工作表現理想，認為答辯人是基於其頸椎殘疾問題而解僱她，令她失去工作、受到侮辱及感尷尬等，要求答辯人就其收入及情感損害作出賠償，並向她發出工作證明及道歉信。