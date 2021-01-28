政Whats噏：斥秘書處批津貼似囈契弟　區議員被反指文件唔齊

區議員同秘書處再爆罵戰。中西區區議會今日(28日)召開財務委員會會議，有區議員指該區民政事務處扣起或拖延議員辦事處津貼，大鬧秘書處一啲嘢都做唔到，囈契弟咁囈民政處畀錢咁，但都拎唔返啲錢。而秘書處就話，有時區議員提交嘅文件唔齊全、報銷嘅款項唔合規格，但已經盡快解決㗎喇！就因為填錯表嘅問題，又掀起議員之間另一場罵戰。

區議員葉錦龍喺會議上，話部分津貼拖咗幾個月都未收到，質疑民政處扣起津貼，話其他區都有問題。而另一區議員甘乃威話，好多新嘅區議員唔清楚細則而冇跟規矩報銷，舉例話自己做咗廿幾年區議員都唔識填報銷帳單，仲指摘秘書處對津貼有更多嘅政治審查先搞到耐咗喎。

而秘書處就話明白區議員緊張錢，但就話部分區議員冇交齊文件，如有困難不妨聯絡秘書處解決。秘書仲話非常樂意解答區議員嘅問題，但話其實網上有報銷指引，同埋已經盡量幫緊區議員拎津貼。

但點知去到會議結束，罵戰都未完喎！區內唯一建制派區議員楊哲安同葉錦龍繼續就辦事處津貼問題對罵，楊話葉填錯表格仲喺到話人，抵佢攞唔返！葉就話楊有錢，反問楊係咪每日帶廿萬返工呀？最後都係要甘乃威行出嚟勸交，拉走咗葉先至告一段落呀！