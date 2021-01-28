西九M+大樓已取入伙紙　現正整理藏品及籌備布展

西九文化區管理局董事局今(28日)召開會議，該局表示M+大樓於去年底獲屋宇署發出入伙紙，M+團隊已於今年1月搬進大樓辦公，並開始整理藏品和布展工作，為博物館於今年底開幕作準備。該大樓目前率先啟用了提供約150個車位的公眾地庫停車場，令西九文化區的公眾泊車位增加至約480個。

管理局署理行政總裁馮程淑儀今日於會上匯報西九文化區最新發展情況，除上述M+大樓外，故宮文化博物館大樓目前正鋪設大樓的鋁質飾面幕牆及組裝內部機電設備，各機電系統的測試將於下月進行，預計今年第二季可向屋宇署及消防處申請展開相關法定程序，如期於今年11月竣工，然後展開展廳裝修工程。博物館現已預先展開9個開幕展覽的設計工作，當展廳裝修工程完成後，文物將可於2022年上半年陸續付運抵港。

至於西九文化區管理局大樓，其法定檢查於本月初展開，預計大樓在農曆新年前獲發佔用許可證，當完成內部裝修後，管理局各部門職員可於今年第二季遷入大樓辦公，從而整合現時分散於港島及尖沙咀等不同地點的辦公室。

在演藝綜合劇場和綜合地庫方面，有關設施底層結構的L1工程合約正處於施工期最後階段，預期今年年初大致完工。而演藝綜合劇場上蓋的L2工程合約亦在同一工地施工。而連接戲曲中心地庫與港鐵柯士甸站的柯士甸道行人連接系統，在完成所有法定檢查並取得完工證明書後，預計可於今年首季開放予公眾使用。

此外，因應疫情，直至下周四(2月4日)於戲曲中心和自由空間的表演及節目將會改期或取消，部分節目會改為網上形式進行，西九文化區會繼續因應疫情檢視節目和活動的安排。