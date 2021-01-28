25%受訪社企3個月內或倒閉　機構促政府重推保就業

新冠肺炎疫情不斷，本港經濟未見起色。有機構今日(28日)發表問卷調查，25%受訪社企認為若疫情持續，能支撐營運的時間少於3個月，意味社企或現倒閉潮，機構促請政府重推保就業計劃、延續社企租戶的租金寬免安排，協助業界度過難關。

香港社會企業總會本月上旬訪問222間社企，佔全港社企總數約三分之一，業務涵蓋餐飲、零售等。結果發現，半數社企於去年11月至12月生意額，較2019年同期下跌幅逾5成，更有5%社企指完全沒有收入，而影響銷售及營運的主因，逾7成社企指工作訂單或服務被取消、另有近6成社企指顧客數目減少。另外，分別有近7成及逾半數的社企表示，對未來3個月及今年全年的銷售抱非常負面態度。

調查亦顯示，近2成社企認為若疫情持續，能支撐營運少於3個月；另有接近1成半社企指，最多能支撐營運3至6個月，可見業界處境嚴峻。調查又指，逾7成社企表示曾受惠於保就業計劃，該會會長吳宏增亦認同保就業有其效用，促請政府重推保就業，最少為期半年，又稱若政府未能配合，亦應考慮發放津貼予聘請殘疾人士的社企，以保障殘疾人士的生計；並建議政府延續社企租戶的租金寬免安排半年。