清廉指數反映應對疫情優劣　香港排第11位

國際反貪污組織「透明國際」（Transparency International）周四（28日）發表清廉指數，指愈清廉的國家和地區，大多應對新冠肺炎疫情愈好。香港有77分排第11位，比前一年的76分及第16位提升；大陸42分排第78，台灣65分排第28位。

2020年度清廉指數根據13項專家評定及商業調查，為180個國家和地區評級，其中100分是最清廉，0分則代表最貪腐。結果顯示，新西蘭及丹麥均以88分排第1位，芬蘭、新加坡、瑞士及瑞典則以85分並列第3位，挪威及荷蘭分別排第7及第8位，盧森堡及德國並列第9，加拿大、英國、澳洲及香港均排第11位。

美國的評級在前總統特朗普任內持續下跌，今次亦再創新低，排名跌兩位至第25，只有67分；雖然對比所有國家及地區不算差，但卻落後於其他西方民主國家。排榜尾的分別是南蘇丹及索馬里，同是排第179位，只有12分。

報告指，面對疫情帶來的衞生及經濟挑戰時，清廉指數高的國家及地區大多應對得更好，在醫療保健上投資更多，更能提供全球的衞生保障，較不會違反民主規則、制度和法治，其中排榜首的新西蘭正是表表者。透明國際主席魯比奧（Delia Ferreira Rubio）指，新冠疫情亦是一場貪腐危機，世人目前沒法克服。

清廉指數部分排名（括號內為分數）

1. 新西蘭、丹麥（88）

3. 芬蘭、瑞士、新加坡、瑞典（85）

7. 挪威（84）

8. 荷蘭（82）

9. 盧森堡、德國（80）

11. 加拿大、英國、澳洲、香港（77）

25. 美國（67）

28. 台灣（65）

78. 中國大陸（42）

179. 南蘇丹、索馬里（12）