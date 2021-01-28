遭健身教練騙光棺材本　婆婆慨嘆「唔知點還70幾萬卡數」

遭健身教練詐騙一生積蓄的獨居馮婆婆，早年透過樓換樓方式，入住九龍灣一長者屋，並得到幾百萬元巨款。詎料，今次被騙徒一鋪清袋，銀行戶口僅剩一萬多港元，慨嘆「唔知點過年，日後唔知點生活」，並擔心遭銀行追收碌卡買錶的逾70萬港元卡數，可能要申請破產及申領綜援。

馮婆婆接受電話訪問稱，多年前以約4萬港元購買了健身會籍，年期至2027年。其後，被游說買了不少私人教練課程，累積下支付了近200萬港元。去年，她認識了姓陳的健身教練，對方聲稱可替其取回款項，更寫下「不成功，可退錢」的協議，她信以為真便付酬勞給對方。未料，對方索錢愈來愈多，雖然她有所懷疑，惟對方以內部操作為由，叫其保密兼不可聲張，因此她一直沒有告知其他人而照付錢。

至最近，對方要馮婆婆碌卡買手錶後，依然未有收手，再索取100萬港元，馮婆婆表示已「乾塘」，對方即改稱收22萬港元亦可以，當馮婆婆再三表明沒錢了，對方又再降低金額收9萬港元。此時，馮婆婆察覺有問題，於是告知社工，得悉懷疑受騙後，於周日報警。她感謝警方快速破案，3日後拉人。

馮婆婆續稱，對方只要現金，不會透過轉帳或其方式收錢，非常謹慎，4隻名錶分別在尖沙咀及旺角兩間錶行購買，但所有單據被對方取走，她連手錶都未摸過。「依家最擔心畀銀行追卡數，雖然還咗20幾萬，但仲有70萬未還，唔知點算」。

馮婆婆謂，「依家戶口只剩低萬幾蚊，都唔知點過年，以後亦唔知點過」。幸好長者屋一次過付款，不擔心住屋問題，稍後可能會申請破產及申領綜援，「如果唔係咁，點還得到70幾萬卡數。馮婆婆指，以後都唔會信人，並提醒其他長者，如果有人向其索錢，一定要告知身邊親友。