《蘋果日報》涉為廣告利益登誹謗報道　法庭下令7天內交合約資料

「DANISA」皇冠丹麥曲奇的商標持有人連同多間公司（下稱原告），控告《蘋果日報》及「丹麥藍罐曲奇」的製造商與香港銷售商，指控該報為了廣告利益，於2018年農曆新年期間發表多篇誹謗原告的報道式廣告。原告今天（28日）到高院提出申請，要求該報交出它與藍罐曲奇在涉案時期的廣告合約等資料，雖然該報提出反對，但聆案官決定下令該報於7天交出廣告相關合約的資料。

原告的律師陳詞指稱，《蘋果日報》與藍罐曲奇合謀，發表涉案的誹謗報道，以作為藍罐曲奇打擊對手的廣告計劃，而該報為了廣告利益而參與其中。雖然該報和藍罐曲奇均否認原告的指控，但原告發現，藍罐曲奇曾於農曆新年在該報刊登廣告，原告因此要該報披露雙方在涉誹謗報道發布前3年的所有廣告合約、付款發票等詳情。由於該報拒絕向原告披露，原告只能向法庭提出申請。

《蘋果日報》的律師反對原告的申請，指證人已在呈堂誓章中，否認涉案報道與藍罐曲奇在該報登廣告有任何關係。聆案官經考慮後，批准原告申請，頒令該報要在7天內向原告披露2017年後的廣告合約資料；就2017年之前的資料，該報須呈交誓章，表明是否仍有保存。該報也要就今次申請支付訟費給原告。