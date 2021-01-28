警長掌摑受查人囚3月不服上訴　被駁回須立即服刑

一名警長向一名任職保險代理的「警二代」調查期間遇激烈反抗，將對方制服帶上警車後，用粗口辱罵他兼掌摑他三下。該警長去年7月經審訊後於裁判法院被裁定普通襲擊罪成，判監3個月。他在去年11月向高院原訟庭上訴申請推翻定罪，法官押後至今天（28日）判決，指案發經過完全被錄影錄音，警長掌摑事主證據確鑿，因此駁回上訴。

47歲上訴人黃明偉，被控於2017年4月11日，在紅磡土瓜灣道近落山道交界警察車輛「AM 7411」內襲擊李文瀚。他被定罪後一直獲准保釋，今日被駁回上訴後須立刻開始服刑。

對於上訴人投訴原審裁判官既然認為事主上警車前的證供不盡不實，便不應接納他在上警車後的說詞，而該部份證供亦與其書面供詞有重大分歧。法官在判詞就指出，原審已在裁決書中對事主的證供作詳細分析處理，並無犯錯。

法官續指，本案特別之處是案發過程完全被錄影錄音，根本無任何爭拗餘地，原審是在觀看影片後，不接納上訴人指他只是「撥低」事主的手的說法。上訴人雖表示他相信自己是使用合理武力，惟當時事主雙手已被反鎖在後，在警車內被數名警察包圍，根本無力還手，在此情況下，法庭是有理由不接納上訴人是使用合理武力的說法，其判斷亦非錯誤。