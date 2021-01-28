元朗無牌吧非法賭檔違禁令　警拘19人包括負責人及顧客

元朗警區反三合會行動組聯同重案組人員，根據線報及經深入調查後，今日（28日）凌晨約零時突擊搜查元朗安樂路一工業大廈單位，搗破一個懷疑無牌酒吧以及一個懷疑非法賭檔。人員在單位內檢獲約值7,000元的290罐啤酒及150瓶酒精飲品、2張賭枱、2副啤牌、25張椅子及約值26,000元的籌碼等。

行動中，拘捕一名21歲姓王本地男子涉嫌「經營非法賭博場所」及一名55歲姓鄺本地男子涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」以及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」；另外在場的12名本地男子及5名本地女子，年齡介乎16至43歲，則涉嫌「在沒有領取酒牌的處所飲酒」、「在賭博場所內賭博」被捕。

該名55歲姓鄺本地男子亦涉嫌同時違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）被捕，其他被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被捕，人員已向被捕男女作出票控。所有被捕男女已獲准保釋候查，將於2月下旬向警方報到。

早前有學者指出，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。又指樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床孳生。

另有學者狠批樓上吧是罪惡溫床，藏污納垢；由於地理隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，認為政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款5萬元及監禁6個月，反觀是次的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。