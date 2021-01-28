婦否認於街站向人噴防狼噴霧　反稱對方打女人小孩

去年3月5日農曆驚蟄當天，港鐵樂富站外有街坊自發舉行「打小人」活動，提供特首林鄭月娥及警隊高層等肖像海報及拖鞋供街坊「打小人」之餘，又派發防疫物資。當天一名婦人抱著4歲女兒途經現場，懷疑撕毀連儂牆文宣與人爭執，期間她涉嫌用防狼噴霧噴向兩名街坊施襲，因而被控兩項普通襲擊罪，她否認控罪，案件今日(28日)在九龍城法院開審。

34歲女被告崔菊否認於2020年3月5日，在港鐵樂富站A出口外，襲擊陳照光及譚如意。58歲的陳照光當日亦有拳打崔的臉部3下，他早前承認普通襲擊罪，被判社會服務令。

陳今日以控方證人身份作供，稱當日途經現場見到有十多人跟女街坊「平姐」爭執並有肢體碰撞，他遂上前分隔開兩批人。後來一名女子突然出現用一些辛辣性的東西噴他的面，他未能張開眼，隨後更遭人拳打腳踢。辯方反指陳出手打被告及其女兒的頭在先，被告大叫「非禮、打女人、打小朋友」，但陳否認。

另一事主譚如意供稱，當日她見有男街坊遭人圍堵，遂上前分隔開雙方，期間一名女子向人噴射噴劑，她的頸亦被濺中出現紅腫，但她認不出該名女子的容貌。警員黎才志供稱，當日他以公眾地方打鬥罪拘捕被告，警誡下她承認：「佢用拳頭係咁舂我，舂到我暈暈哋，我喺褲袋拎支嘢出嚟自衞」。但辯方指被告從無作出招認，噴劑只是她從朋友手中接過來交給警方，她只是協助警方搜集證據。惟黎不同意。