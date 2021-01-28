疫情下多區衞生惡劣無人管　街坊狠批港府監管不力

本港至今爆疫逾一年，期間揭示全港各區衞生情況惡劣，到處烏煙瘴氣，恐釀新一波疫情大爆發！東網記者今日(28日）視察唐樓林立的紅磡黃埔街一帶，發現有唐樓衞生環境極差，不但天井堆滿垃圾無人打理，喉管亦疑因老化失修噴出污水，傳出陣陣惡臭；大廈後巷水渠更布滿油污，吸引肥鼠四處亂竄覓食。有街坊直斥該區衞生一向惡劣，狠批港府監管及清潔不力，擔心會進一步加劇疫情。

東網記者到涉事唐樓視察，發現當中大部分單位已遷出丟空，門口貼有已被收購的告示，走廊堆有梳化及碌架床等大型傢俬，亦有紙屑及飯盒等垃圾，環境惡劣至寸步難行。不過，部分單位閉門深鎖，並傳出惡臭。另外，該唐樓後巷十分污糟，成為老鼠覓食天堂，巷內雖放置有食物環境衞生署的藥餌及捕鼠器，但肥鼠對其不屑一顧，所有藥餌完好無缺，捕鼠器淪為裝飾品。

於該區居住逾25年的唐先生指出，當區衞生素來惡劣，港府有責任清潔好公眾地方，主動巡查各大廈的喉管等，並檢查有關單位有否私自改裝喉管，否則「漏晒啲污水出嚟」，擔心會進一步影響衞生。他又提到，大廈的業主及每位市民亦有責任保持清潔，認為當局應加強教育，從小教導市民要有公德心。

街坊吳女士則指，當區有不少即將要重建的唐樓，冷氣機時常滴水，後巷等地方更多年來均無人管理，只有附近商販會稍作清潔，直斥衞生環境極不理想。對於該唐樓出現污水亂噴的情況，她擔心病毒會沿污水散播，令疫情一發不可收拾。她又提到，附近鼠患嚴重，批評食環署滅鼠不力，促加強清潔，而市民亦應加強自身衞生。

居於附近劏房的伍小姐指出，涉事唐樓已空置多年，但近日有人偶爾會出入該處，擔心是流浪漢非法佔用。她指該唐樓十分污糟，亦無人打理，擔心會進一步播疫，平常亦會盡量繞過該處及曾爆疫的地方，以保護自己。她炮轟當局監管不力，亦未能根除鼠患，衞生情況一如既往的差，認為港府應加派人手巡查及清潔，否則疫情難以斷尾。