工黨社民連遊行被指違禁聚令　3月10日裁決

被告包括(前排)梁國雄、(中排左起)黃浩銘、李卓人及吳文遠等人。

工黨及社民連勞動節在金鐘遊行請願，要求政府設立失業援助金及爭取勞工權益等，期間李卓人、梁國雄、黃浩銘等共8人被票控違反禁聚令，為首宗因示威違禁聚令而開審的案件。8人早前否認控罪，控辯雙方今（28日）在東區法院作結案陳詞，裁判官鄭紀航將案件押後至3月10日裁決。

8名被告依次為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄，傳票指稱他們於2020年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外參與受禁群組聚集。

控方陳詞，香港政府推行禁聚令是要保障市民生存的權利，而本案被告只要以4人或以下一組仍可以繼續行使示威的權利，若法庭接納以行使示威權利為犯禁聚令的合理辯解，整個禁聚令制度將蕩然無存，對公共衞生亦會有較大的風險，甚至帶來嚴重的後果。

辯方律師指，爭議點在於禁聚令在本案的應用是否適合，法庭應用常理和科學角度考慮，採納用1.5米社交距離去分辨群組，而非考慮他們有沒有「共同目的」。黃浩銘陳詞指，如果每小組之間相隔1.5米仍算是受禁群組，就是不合比例地限制了基本法和人權法所賦予的示威權利。