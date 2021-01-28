本港減碳成績表僅獲C　環團：2050難達碳中和

氣候變化影響全球，港府在施政報告中稱爭取香港於2050年前實現碳中和，以降低全球暖化。惟有環保團體今(28日)公布，香港在履行《巴黎氣候協議》中的成績表只有C，又指本港難以在2050年達至碳中和，批評香港政策「好謹慎、好保守、好慢」，擔心疫情後會有報復式消費，而本港未來有明日大嶼、第三跑道等基建，但未有任何減碳措施，對本港達到綠色復甦感悲觀。

為降低全球暖化帶來的全球危機，多國簽訂《巴黎氣候協議》，望將全球升溫控制在攝氏1.5度內，中國亦是當中一員，而早前退出的美國亦在新政權下重返協定。為針對香港對《巴黎氣候協議》目標所作的貢獻，環保團體低碳想創坊就香港溫室氣體排放、低碳交通、垃圾處理等15項目進行研究、評級及評價，今公布在巴黎氣候監察「香港氣候行動報告及香港成績表2020」，香港的評分為C。

低碳想創坊的聯合創辦人及行政總裁莊陳有指，團體在兩年後再就本港工作評分，由上次的C-上升至C，主要是因為政府為碳中和設下目標，但政府在推動再生能源、全球暖化下公共衞生政策、官員領導表現、颱風與水平面上升的措施評分最差，只有D+。莊陳有表示，政府在推動再生能源上措施不足，截至2017年，香港再生能源發電比例仍少於0.1%，現時上網電價計劃又不夠普及；本港多區如油麻地、佐敦等地方劏房情況嚴重，酷熱天氣將為該處居民帶來疾病風險；低窪地區未有足夠設施去抵禦颱風、巨浪等。

團體又按現時政府《香港氣候行動藍圖2030+》方案減碳，計算2030年可達到人均碳排放為3.55，若本港要達至2050年前實現碳中和，根據科學預測，2030年需達至人均碳排放為2.0，即現行政策與目標仍有一定距離。