政府突擊圍封北角東發大廈　警封區料明晨7時居民完成檢測

新冠肺炎疫情持續，位於北角錦屏街的東發大廈C座近日錄得多人染疫，當局決定今日(28日)晚上7時起再展開突擊行動，圍封北角東發大廈A至D座，將之列作「受限區域」，預料在明早(29日)7時完成檢測。

東網記者到場視察時發現，大批警員已在現場拉起封鎖線，居民暫時不能進出該封鎖區。期間有警員安排拖車拖走一輛在封鎖區內的跑車。部分人表示是居民，向工作人員登記資料後獲准進入封鎖線內。居民張先生指，其家庭5人昨日(27日)已完成檢測，坦言對封樓感無奈，又指明日早上7時要上班，估計或要提前請假。另一名居民吳先生指，他居於A座，雖然未做檢測，但同意「封樓」的行動，因檢測完會令該區更安全，只是未料到今日便突然圍封。

政府在封鎖行動進行後，於晚上7時16分發出限制與檢測宣告指，自晚上7時起限制在北角指明「受限區域」，即錦屏街東發大廈A、B、C和D座內的人士，須留在其處所並按政府安排接受強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，目標是在明日上午約7時完成強制檢測行動，以期讓已進行檢測的的居民屆時可陸續開始上班。