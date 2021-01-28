政Whats噏：灣仔區議會欲設觀察員　謝偉俊轟楊雪盈動議兒戲

灣仔區議會原本於今個月12日嘅會議因為人數不足而流會，今日(28日)終於夠人開會喇。不過議員竟就住要唔要增設特邀觀察員爭持不下，認為書面動議唔清晰，未有為挑選觀察員訂下明確標準，區議員謝偉俊仲鬧提出動議嘅區議會主席楊雪盈非常兒戲，形容如果有個觀察員係負責觀察灣仔區議會會議嘅話一早唔合格，啲規矩都亂嚟嘅！

多名議員都對動議的內容有好多疑問，包括如何定義具相關專業背景嘅人士、如何招募觀察員、以及民政事務處又會否協助發放津貼等。區議員李碧儀批評動議流於表面，無徵募準則可言，擔心會出現益自己友嘅情況，又指民主派議員去年上任初期先話由於增選委員並非民選，所以取消增選委員，咁依家又要搞個觀察員出嚟，又係咪自相矛盾呢？

謝偉俊反駁稱區議會有新作風係好事，但希望有返啲原則，應該先喺委員會傾好啲細節先，而唔係貪快乜都擺上大會傾。謝形容如果有觀察員觀察灣仔區議會，一定會評為唔合格，批評楊身為區議會主席，動議仍未成熟就擺上大會傾，實在非常兒戲！

同樣地，政府代表對動議都感到一頭霧水。灣仔民政事務專員陳天柱指，動議上有好多唔清晰嘅地方，民政處難以作出一個說法。陳質疑觀察員給予意見後的影響力，以一個粵曲活動為例，若果觀察員認為某一種唱腔比較好聽，係咪以後啲活動都主力用嗰一種唱腔？可能市民反而覺得另一種唱腔好聽啲架，咁又有冇上訴機制呢？最後，表決出現5票贊成、5票反對及1票棄權，由於動議需絕對多數嘅議員支持先可獲得通過，故動議未獲得通過。

另外，區議會亦有動議區議會舉行視像會議的安排，希望能適用於不涉及撥款的會議上，政府代表亦要線上露面出席，多名議員表達支持，認為疫情無了期地持續，不希望重要民生議題被耽誤。動議最後以9票贊成獲得通過，惟陳天柱表示，民政事務總署表示仍未能支援區議會進行視像會議，但稱會如實向總署反映議員的意見。