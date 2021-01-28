疫下學童少運動恐礙成長　兒童事務委員會表關注

疫情下不少學校暫停面授課程，基層學童學習困難大增。兒童事務委員會今日(28日)召開第9次會議，有委員指學生因轉為網上教學，不但影響學習成效，亦減少運動及音樂等課程，影響成長；而且家長須在家陪同，影響收入，關注港府能否在安全情況下放寬回校學童比例。

政務司司長張建宗主持會議，會上介紹當局支援措施，委員吳堃廉指，疫情下學校轉為網上教學，主要集中於中英數等主要科目，功課量亦較多，學童變相長時間坐在書桌前學習，影響成長。部分學校雖會拍攝影片教導學童在家做運動，但基層家庭未必有足夠空間及流動數據，難以受惠。

他亦關注家長要留家陪同孩子上課，或會減少上班時間，影響收入。港府雖有指引，讓家長在有需要情況下，安排子女回校，但實際上鮮有家長知悉有此安排，或擔心孩子「自己一個坐喺到」，寧願自行留家照顧。他說，現時學校可安排6分之1學童回校上課，關注港府能否在安全情況下放寬人數比例。吳又提到，現時委員會主要是諮詢平台，期望未來可在委員會建立商討兒童政策的專屬平台。

另外，今年首場有關支援專注力不足或過度活躍症兒童的公眾參與活動，已於本月23日在網上舉行，委員會計劃每季舉辦類似活動聽取意見，暫定今年4月舉行有關虐待兒童課題的公眾參與活動。至於中央兒童數據資料庫顧問研究，有關公眾參與活動將於本月稍後展開，直至4月。委員會期間通過資助28宗向兒童福祉及發展資助計劃提交的撥款申請，涉及約930萬港元，部分建議製作玩具包或多媒體資料。