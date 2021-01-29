入境處再創新猷　推「一站式」服務惠及屯門居民

屯門區近年人口數量急升，入境處於屯門設立全港首個提供「一站式」服務安排的綜合辦事處，市民可以在同一地點辦理出生登記及旅遊證件。申請人可省卻要去兩個不同辦事處遞交相關申請的時間。此外，該辦事處更有設立婚禮禮堂，屬於處方所設的禮堂之中面積最大的一個，預料本年第一季開放予公眾使用。

入境處助理首席入境事務主任林萱時受訪時表示，由於現時屯門辦事處只提供出生及婚姻登記，區內市民如要申請旅行證件或身份證，最近需前往元朗辦事處辦理。可是屯門區人口持續增長，令現時元朗辦事處服務已趨飽和，入境處遂於屯門兆麟政府綜合大樓設立綜合辦事處，提供「一站式」服務。新辦事處樓高4層，佔約2,700多平方米，並安排35名人員值勤。

地下樓層提供婚姻登記和出生登記服務，1樓則是特區護照及身份證的自助服務站，2至3樓則分別提特區旅行證件及延長在港逗留期限的櫃枱服務，以及申領身份證的櫃枱服務。林萱時指，於星期一至五，出生登記每天提供35個配額，而婚姻登記每日則有14個配額，而申領證件每天則有100個配額。

林解釋，以往市民若需要申請不同證件，例如特區護照及身份證等，必須要分別到兩個不同辦事處遞交相關申請，但市民在新辦事處則可以處理兩項申請。其中申請身份證的人士，可同時申請特區旅行證件，申請人亦只需須寫一張申請表，便可遞交兩個申請，省卻辦理申請的時間，非常便捷。此外，新生嬰兒父母為子女辦理出生登記時，亦可在此辦事處申領旅行證件。

至於婚姻登記服務方面，林指處方在新辦事處提供嶄新設計的婚禮禮堂及專用車位，禮堂以歐式簡約風為主，配合高樓底的設計，能夠容納過百名人士見證新婚誓約的一刻。辦事處亦增設戶外攝影專區，包括位於地下正門雕塑背景及大樓7樓的人造花海背景。此外，處方為顧及各種人士需要，於各層辦事處亦有設無障礙及關愛設施，包括育嬰室、BB車停泊區、輔助導航系統及無障礙櫃枱等。