鐵路警區半年破87宗非禮拍攝裙底案　籲市民遇罪案勿啞忍

遇非禮勿啞忍，警方指去年下半年在鐵路警區分別發生36及51宗非禮及拍攝裙底案，較上半年上升33%及24%，相信與港鐵客流量有關，已加強便裝警員的行動。警方更發現「鐵路色狼」近期利用手機應用程式掩飾拍攝行為，增加警方執法難度。事實上，警方破案率取決於受害人及目擊者挺身而出，去年便有一名年輕女子發現女乘客遭非禮喝止色狼及主動報警，結果助警方將犯人繩之以法獲好市民獎。

鐵路警區區行動主任呂韻妍署理總督察受訪時表示，去年下半年開始港鐵的載客量增加，非禮及偷影裙底的罪案亦有上升趨勢，鐵路警區留意到情況後，已加強便裝警員的行動，令去年特遣隊便裝特別行動中所拘捕的侵犯女性罪行疑犯達到前年的4倍。呂希望藉特遣隊的便裝特別行動，鼓勵受害者遇到有關事件時可以「企出嚟」，減少及預防相關罪行的發生。

過去3個月鐵路特遣隊破獲16宗風化案，其中13宗偷拍裙底案中最多在電梯發生，其次是樓梯及升降機。此外，去年首11個月非禮及偷拍裙底案，犯罪時間最多發生於下午5時至晚上8時，其次是早上8時至11時。鐵路警區特遣隊主管李玉霞署理督察指，近期更留意到偷拍裙底的犯罪模式有所轉變，相比以往更加利用科技，如運用手機應用程式掩飾拍攝行為，增加執法難度。根據前線執法的經歷，因偷拍裙底被捕的人士有一半人並非第一次犯案，甚至有被捕人士的手機內有數以千計的裙底相片及影片。

去年好市民獎的得獎者陳朗瑩，在2019年的一個早上乘地鐵上班，期間發現一名中年男子靠近一名年輕女乘客，但又看似並不相識，該男子更手持膠袋貼近女子的大腿，之後女乘客疑遭人非禮，陳朗瑩立即上前詢問其情況，更協助受害人報警及聯絡車長。陳坦言：「個女仔好感動，因為佢係真係畀人非禮，唔係感覺錯。」