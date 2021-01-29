何志平專欄：不堪回首

今天一早起來，便收到由美國的老朋友發來美聯社剛刊登的一篇報道，說與我年前的鄰居有關的消息，並希望不會給我帶來噩夢和痛苦回憶。

美聯社2021年1月21日文章標題為「前中情局工程師告訴法官：他像動物一樣的被囚禁。」報道稱：前中央情報局軟件工程師舒爾特被控向維基解密洩露政府機密，表示他正在等待審判時被單獨監禁是殘酷和不尋常的懲罰，他被囚禁在一個充滿蠕蟲的監獄牢房中，被當作「籠中動物」對待。在2021年1月19日星期二的法庭文件中，舒爾特堅稱他活在「低於生活在第三世界貧困國家的條件」裏。

32歲的舒爾特來自德克薩斯州，20多歲時加入美國中央情報局佛羅里達州蘭里市的總部擔任程序員，設計計算機代碼方程式系統來跟蹤和監視外國對手，他被控從事間諜活動，指稱他竊取了該機構大量的黑客工具，並將其交給發布新聞洩漏的組織，是中情局歷史上涉及機密訊息的最大洩漏事件。維基解密在2017年3月發布的所謂「避難所7號」洩漏事件揭示了中央情報局如何在海外間諜活動中入侵了蘋果和安卓系統智能手機，以及如何將互聯網電視變成收音設備。舒爾特後來搬到紐約市在新聞社工作，於兩年前被捕，被紐約南區法務部起訴並拘禁在紐約大都會看守所內。那時候我們都聽到看守所又來了一位「貴客」作鄰居，但沒多久，他又在看守所內使用走私進監獄的違禁手機而洩露更多機密訊息，宣布要繼續一場「訊息戰」，並且「準備燒毀美國政府」而被單獨關押，並在過去的兩年中被特殊措施嚴格限制與他人的交流和互動。因此，我們只聽說過有這樣的一個人物被囚在看守所內的「特別保護區」，那是最嚴厲的保安，最惡劣的環境，和最沒有人性的地方。在看守所的第10層，是生人勿近的鬼地方，是囚着最危險的恐怖主義者、殺人王和超級大毒販的角落，是監獄裏的監獄。舒爾特在那裏度過了兩年的日子！

法院文件說，舒爾特的骯髒牢房像一個停車位那麼大，裏面充斥着老鼠和老鼠的糞便，蟑螂和霉菌；沒有暖氣、空調，沒有能正常運轉的自來水和去水的管道，而陽光被黑掉的窗戶擋住了。每周允許可以看電視一小時。法庭的檔案還顯示，看守所內的馬桶抽水運轉長時期失靈，舒爾特要先讓他的糞便先部分溶解後才能沖水去掉。室內溫度又是如此的低冷，以至他牢房中的水都變成了冰。儘管穿着4套衣服、5套襪子、兩條毛氈和手上穿上3套襪子，他仍是凍得顫抖着。在看守所的特別監獄中，是沒有刀叉餐具和杯子可用的，以使「囚犯被迫像囚籠中的動物一樣用手吃飯和喝水」。每3天被安排出牢房洗浴10分鐘，每次被帶出牢房時，都被戴上手銬腳鐐，身綁鐵鏈，活像恐怖電影中食人的連環殺手一樣！

房中的燈光是關不掉的，24小時的亮着；沒有戶外的新鮮空氣和陽光，也沒有渠道直接跟家人和律師溝通。看醫生要事前預約和批准，儘管是急症還是突發事故，只能向守衞員隔着房門大喊呼喚要求，一般都是置之不理。有人說，在那裏，只能死，不能病！病了可以不理會，如果快要死的話，才會立刻過來搶救，因為死在看守所內是不得了的大事故，要進行多方面的調查和要寫很多的報告，所以看守所內是不容許任何人死去的。再者，看守所不是監獄，內裏的人大多數是等候着審判，判刑或上訴的，按法律上無罪的假定，他們都還不算是罪犯，如果因故喪生，看守所是要負上嚴重的責任！

法庭文件最後還說：「把人長時期的關在這樣的一個地方是野蠻的，不人道的，比死還要糟的一種懲罰！」這就是美國人權的標準了！

唉！事前不能想像，當時必須忍受，過後不堪回首！