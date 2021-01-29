生產力局研發全港首個廚餘分解漿液系統　分解飯菜轉成電能

【記者區慧盈報道】香港生產力促進局獲創新科技署資助，研發全港首個自動將廚餘分解成漿液的廚餘轉化系統「廚餘再生俠」（Food TranSmarter) ，並於去年9月起在香港中文大學4間食堂開展試行計劃。計劃試行至今，花費約170萬元，處理16.3噸廚餘，同時將廚餘轉化成近5000度電。

「廚餘再生俠」採用全港首個糅合機械及生物分解技術，能夠自動地分隔垃圾，並將高達97%收集物轉化成廚餘漿液。整個系統操作過程簡單，只要餐廳員工收集廚餘並放至系統回收點，系統便會自動地分隔垃圾，將廚餘分解成漿液。而漿液可暫存於儲存缸內，並定期由吸缸車抽取，再運至「中央廚餘處理」轉化成電能。另外，系統設有除臭機組，減低分解廚餘及抽取廚餘漿液時產生的臭味，減低對周邊環境的影響。

生產力局綠色生活與創新部首席顧問馬耀華稱，系統的包容度高，除鐵叉及大骨頭等，能夠消化大部分廚餘，對比傳統廚餘回收，需要將源頭作仔細分類，能夠節省餐廳員工時間，並增加他們進行廚餘回收的意欲。他續稱，技術由港人設計及研發，並有信心未來能夠應用在商場等公共層面。

中大可持續發展總監兼社會責任及可持續發展處處長楊詩詩表示，目前位於中大的系統最多可處理500公斤的廚餘，更只需最多1小時分解一般飯菜，認為系統不但便於食堂員工，減輕他們進行垃圾分類的時間，更有助推廣環保。