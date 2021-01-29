東方日報A1：天井千層垃圾　煙蒂一燒死得

新冠肺炎爆疫一年，政府管治無能，多區衞生情況惡劣，亂象湧現，恐釀新一波疫情大爆發！本報接連巡視油麻地、深水埗及紅磡等舊區，踢爆多幢舊樓天井堆起垃圾無人理，隨時釀成火警。另有失修舊樓水管亂噴污水無人管，伴隨肥鼠於後巷亂竄覓食，令市民憂病毒隨之散播。有議員狠批政府失職，無力統籌管理私樓如「三無大廈」等，令各區烏煙瘴氣。

惡疫肆虐本港，港府眼見確診個案頻升，本應加緊管理各區衞生，但其防疫政策繼續「踢一踢，郁一郁」。觀乎近日疫情走勢，新冠病毒侵襲多個舊區，但政府只關注大廈喉管問題，忽視天井已淪垃圾堆的事實，一旦有人把煙頭丟至天井，更有機會釀成奪命火災。

東方日報記者近日巡視油麻地、深水埗及紅磡等多個被劃為指定檢測區內的大廈，屢屢在天井發現垃圾堆積如山，垃圾種類繁多，包括口罩、膠樽、飯盒及廚餘等，例如在深水埗就有大廈天井垃圾夾雜大量煙頭。萬一有人把未完全熄滅的煙頭丟到天井，「辣着」垃圾堆，勢波及本來消防系統不算理想的三無大廈，繼而引起火災，釀成悲劇。

九龍城區議員楊振宇表示，土瓜灣及紅磡等地區舊樓林立，天井位置經常積聚垃圾，有時更會堆積至一米高，低層住戶最受影響，夏天時經常出現臭味及老鼠、曱甴、蚊蟲等，冬天風高物燥，若居民亂掉煙頭落天井引致火災亦不足為奇。

楊提到，本月6日，紅磡北拱街就有一宗涉及後巷天井車胎等雜物起火事件，促政府正視危機。特別是三無大廈，高層住戶時常不肯夾錢聘請清潔公司清走垃圾，令低層住戶因「頂唔順」而自行找清潔公司清理，但往往數周後又打回原形，再現垃圾堆。由於疫情關係，清潔公司更不敢前往清理，他每個月都接到2至3宗求助個案。

至於舊樓喉管老化方面，東方日報記者單在紅磡黃埔街就發現有舊樓衞生環境極差，喉管亦因老化失修而噴出數米遠的污水，直墜天井，傳出陣陣惡臭，隨時導致水浸、漏電等風險。記者深入該幢位於黃埔街的舊樓視察，發現門口貼有已被收購的告示，大多單位已丟空，頓變「無王管」；走廊又堆有廢棄傢俬，亦有飯盒等垃圾，令人寸步難行。

街坊吳女士表示，區內不少舊樓後巷多年無人管理，只有附近商販會稍作清潔，衞生環境極不理想。對於舊樓污水亂噴，她擔心病毒會沿污水散播，令疫情一發不可收拾。她又提到，附近鼠患嚴重，批評食環署滅鼠不力，促加強清潔。

另一街坊唐先生也不滿區內衞生素來惡劣，認為港府有責任清潔好公眾地方，主動巡查各大廈的喉管，並檢查單位有否私自改裝喉管。

議員柯創盛直言，喉管滲漏及非法接駁問題是造成病毒傳播的主因之一，批評政府次次待爆疫才亡羊補牢，針對私樓林立的爆疫重災區油尖旺等更顯無力管理，「抗疫工作倒瀉籮蟹」！他促請政府增加民政事務處的大廈聯絡小組人手，加強巡查及向業主推廣保養喉管的正確資訊，方可解決問題。

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