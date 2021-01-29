你要知：揀瓜子有學問　嚴守選擇法則食得健康

瓜子可謂是過年全盒必備食物，寓意「搲銀」來年賺多點，但其實不同瓜子的營養成分都有分別，部分瓜子吃太多亦會對健康有負面影響。就由認可營養師陳筠霖講解選購時要特別留意的地方，讓新年時可以吃得健康。

陳表示，常見的黑瓜子和紅瓜子應少吃，「因為它們在製作過程中加入很多調味料，例如豉油、糖以及不同香料，令味道更豐富，但大量進食這些調味料，對健康會有負面影響。」陳亦指，表面光亮的黑瓜子和紅瓜子，其實是添加了礦物油，攝取過多對體重亦有負面影響。

陳推介白瓜子、葵花籽及松子三種比較健康的瓜子，因含有較豐富的營養成分，「松子有植物性蛋白質，蛋白質會令人有飽肚感。白瓜子即是南瓜子，內含豐富維他命E，對皮膚、眼睛和免疫系統健康都非常重要。另外，葵花籽含有較多礦物質，當中豐富鎂質對吸收鈣質非常有用。」

除了選擇本身較健康的瓜子，選購時還要留意製作方法。陳建議可以留意包裝上有否寫上經烘培、不經油炸以及沒有添加鹽的標籤，「部分瓜子以風乾的方式製作，這類瓜子就最天然最健康，雖然味道沒有添加調味料的瓜子豐富，但口感卻依然香脆。」不過就算選購健康瓜子，都要注意食用量，陳指吃得太多瓜子都會攝取過多油分，容易導致體重容易上升，而瓜子中的鹽分亦可能導致鈉質攝取過多。