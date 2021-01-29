受限區域居民轟政府無通知　解封消息看電視才知

北角東發大廈A、B、C和D座昨晚7時起被列為「受限區域」，至今早（29日）約7時居民完成強檢，持有無染疫結果證明的居民可離開該區域。有居民指自己3日內2次須強檢，認為措施「重覆咗」，又批評政府發放資訊渠道不足，所有消息都是從電視得知。另有居民指昨日(28日)已做檢測，但寓所門外仍被人員貼紙條，內容指其寓所無人，他對此摸不着頭腦。

從事飲食業的居民謝小姐指，自己周二(26日)已接受強檢，翌日(27日)獲得無染疫結果證明，但至昨晚又封區，又再做一次強檢，認為「重覆咗」，批評政府對居民發放資訊渠道不足，坦言由封區至解封，都是從電視新聞報道中得知。她又指，大廈衞生環境一般，多南亞裔人士出入，倒垃圾用同一部升降機，天井位骯髒。

居民黃小姐表示，今早5時許落樓上班，結果被當局的工作人員攔阻，因她當時不知未解封，其後她獲發無染疫結果通知始落樓上班。黃又指，已致電回公司告知要遲些上班，冀公司老闆能夠體諒。對於政府突襲封區，她認為「唔緊要，早些做最好」，封區期間時獲發麵及罐頭等食品，形容「有好過冇」！

住在東發大廈A座的居民Simon表示，由於不清楚當局封區措施，令他收工時未能吃飯，又形容有關措施成效都是「差不多」。而居民蘇女士則表示，對當局突然封區，感覺「沒有特別，最重要大家合作」。

另外，住在大廈D座陳先生表示，昨晚近12時已做完檢測，惟今早出門，卻發現門外貼有當局的便條，表示有工作人員拍門卻沒有回應，亦未能找到單位內任何人士，他對此感到不明所以。陳又指當局今次封區的範圍較小，時間只是一晚，形容措施可以接受。

另清晨6時許，有大廈住客外出上班，惟遭身穿保護衣的工作人員攔截。同時，因當局在昨日突襲封區，有店舖員工未能及時離去，被迫在店內留宿一晚。