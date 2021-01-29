BNO港人居英簽證下周日開放申請　可用手機程式完成

英國政府將於當地下周日（31日）開放讓持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人申請BNO居留簽證，該國外交部周四（28日）公布詳情，相關持有人可於2月23日起使用手機應用程式申請，並延長「特許入境許可（LOTR）」至3月底。

因應香港去年實施《港區國安法》，英國政府宣布向持BNO港人及其受養人提供入籍途徑，可透過LOTR提前抵英，為期6個月，下周日起可與家人申請特別簽證在英國居留。外交部公布的方案指，下月23日起持BNO港人，以及其持BNO、香港特區護照或歐洲經濟區（EEA）附生物特徵護照的合資格家屬，可利用手機應用程式掃描其護照及完成申請，整個過程可在家完成。今次是英國政府首次容許非EEA公民透過手機應用程式申請。

英方又指，去年7月15日至今年1月13日期間，約7,000名持BNO港人及其受養人透過LOTR抵英，政府決定延長有關許可以配合新簽證計劃完全數碼化，特許入境者毋須立即申請新簽證。

另外，申請5年期BNO居留簽證的費用為每人250英鎊（約2,658港元），申請人亦可申請逗留30個月，費用為每人180英鎊（約1,913港元）。