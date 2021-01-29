黎智英續押第29天　妻兒今兩手空空探監

壹傳媒黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》，自去年底的除夕夜再度被判還押後，1月14日由荔枝角收押所轉倉至赤柱監獄，還押至今已29天。黎智英妻子李韻琴及其幼子黎順恩今早（29日）再到赤柱監獄探監，據觀察，兩人沒攜帶探監物品，下車後就直接步進院所。約11時許，天主教香港教區退休主教陳日君亦乘車抵達赤柱監獄。

早上約9時45分，黎智英妻兒二人乘坐私家車抵達，早上氣溫較低，赤柱一帶只有攝氏13度左右，黎順恩穿上大衣、雙手插袋，其母戴墨鏡、挽手袋，兩人落車後未發一言。個多小時後，陳日君於11時許乘坐私家車到赤柱監獄，他在車上向懲教署職員展示證件，座駕獲直接駛進院所。

黎智英的妻女在赤柱監獄逗留約3個小時，至中午約12時20分，李韻琴及黎順恩步出院所，這時有2名穿着天主教修女服飾的外籍女子與他們同行，李先讓2名修女登上私家車，隨後4人乘車離開。

73歲的黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，上述兩案均會在今年4月16日於西九龍法院再訊。至於上月23日，黎獲高院法官李運騰批准以現金1,000萬港元及不可離家等多項條件保釋，律政司因此提出上訴，案件排期2月1日審理。