有政府部門接電郵「交人」協助封區　公務員不滿無諮詢

政府本周二(26日)宣布「受限區域」檢測會採取突襲式封區後，短短3日內已兩度封區，東網今日(29日)收到自稱為公務員的爆料指，個別政府部門收到電郵通知，需要交出名單以參與當局擬調用現職公務員協助封區的安排，而被抽中者也不可異議。單按電郵顯示，該部門首輪約需交出200人助封區。惟據悉當局事前未有就安排作出任何諮詢，故令不少被知會的公務員感到相當不滿。

據該電郵顯示，有關郵件於昨日(28日)發出，並列為「緊急」，指統計處首輪需要交出約200名現職公務員，以為政府接下來的突襲式封區作準備。電郵指該處不分職級的公務員皆有機會被選中，各分部需按比例貢獻員工，但不包括合約員工，而懷孕等有特別身體需要的員工有機會被豁免。

據了解，有關安排會以自願者優先，之後以抽籤形式作決定，中籤者必須執行封區工作，不可異議，即使高級統計師也不例外，惟其以上的助理處長或以上的職級則未有提及是否也需參與今次協調名單。據悉，抽籤於今早(29日)進行，而協助封區的工作會被視為正常上班，不會有額外薪酬，若要加班則會以「補鐘」形式作補償。

該名公務員炮轟，有關信息是他們昨日下班後才突然收到部門主管通知，事前從未徵詢過他們意見，但今早已要抽籤，對此感到相當不滿，斥「問都唔問吓就拍板有冇搞錯啊」。此外，現時有關協助封區的時間地點和工作內容等所有詳情都不知道，亦不是他們平時的工作範圍，認為「文職都要去封區好夾硬嚟」。