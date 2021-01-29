港島東區多處爆疫　昨單日增9宗確診　超越油尖旺區

新冠肺炎疫情持續反覆，本港昨日（23日）新增確診個案雖降至39宗，但初步確診個案已逾40宗。而港島東區疫情繼續擴散，除北角東發大廈外，位於港島東區的鴻福大廈、太古城寧安閣及東濤苑旭濤閣亦上疫榜，致該區單日增9宗確診，超越油尖旺區成新爆發地。其餘灣仔，中西區及離島亦錄得有零星個案。

北角東發大廈A、B、C和D座昨晚7時起被列為「受限區域」，該大廈在過去14日累計有13宗個案，最早確診為94老翁，於本月14日發病，18日確診。疫情在該區有擴散跡象，

衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，其他地區疫情持續，油尖旺區昨日單日增7宗個案，包括早前被「受限區域」的碧街17號及27號再增2宗個案。深水埗區亦增2宗個案，均來自指定區域，分別為汝州街173號及汝州街280-286號。

此外，再增最少6間食肆有患者足迹，包括位於啟德啟朗苑的「百份百餐廳」及「意樂餐廳」，元朗形點I的「Pizza Express」等。

「新增餐廳有患者足迹名單」

●啟德 啟朗苑 百份百餐廳

●啟德 啟朗苑 意樂餐廳

●深水埗 黃金冰室

●深水埗 君好粉麵專家

●元朗 形點I Pizza Express

●赤鱲角 美航空膳食大樓