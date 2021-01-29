「職津」放寬門檻無期　議員批政府對意見聽而不聞

新冠肺炎疫情持續，政府公布最新的失業率高達6.6%，為16年來高位，失業及就業不足人數分別增加1,500人及700人，至24.58萬及13.38萬人。立法會人力事務委員會轄下的研究在港設立失業援助制度小組委員會今日（29日）召開會議，討論本港就業情況，期間多位議員質問勞工及福利局副局長何啟明降低「在職家庭津貼」申請門檻的時間表，惟何始終未能提出確實時間表，僅表示若然有關措施成熟，會盡快向市民公布；何更指不理解為何有部分勞動基層，如清潔工大多沒有申請職津，希望議員配合多作推廣。

政府經濟顧問辦公室首席經濟師李耀光在會上指，去年勞動市場惡化，最新失業率高企6.6%，工資增長亦減緩、甚至轉增為減，他認為勞動市場需要時間回覆，預計今年經營環境仍困難，失業率會維持高水平。但隨着疫苗廣泛接種，他相信本土經濟復甦動力會增強。議員邵家輝則認為有關說法太樂觀，指零售業失業率已破10%，業內有不少從業員無工做，老闆都快「無錢出糧」，促請政府盡快推出支援。

議員柯創盛則批評當局對意見聽而不聞，「死撐」現時的支援足以應目前失業及開工不足的情況，不願意設失業援助金，為失業人士提供為期6個月、每月6000港元的短期支援。至於放寬職津的問題，柯直言市民已「叫晒救命」，不滿當局未能回答放寬職津門檻的確實時間。柯又指，若然當局覺得少人申請職津，應檢討有關宣傳；而該小組委員會主席陸頌雄則提議，政府設立臨時職位，派人到社區協助市民申請職津。

陸頌雄在會上又提到，政府公布數字與民間調查所得的數據，兩者相差甚遠，反映的情況很不同，認為須準確掌握目前香港失業的畫面。其後議員郭偉強提出議案，要求當局在今年6月進行人口普查後，優先處理及提早公布與勞動市場相關的數據，讓當局及有關部門可盡快就着數據，制訂政策及方法。有關議案在會上獲得通過。