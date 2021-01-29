封區餐廳職員未獲安排檢測遭票控　斥離譜揚言不會交罰款

政府昨晚(28日)突擊圍封北角東發大廈A至D座，居民連同在內逗留的人需被禁足一晚，並進行強制檢測。不過，有圍封區域內的食肆稱徹夜被困而未獲安排檢測，然而當局今早（29日）卻以違反指定檢測時間票控他們，7人每人被罰款5,000元。

食肆Villa Villa Cafe & Bar位於封鎖範圍東發大廈A座地下。店員梁小姐指，昨晚7時警員突然拉起封條，通知職員可先返回店舖等候檢測。當時店舖內的7名店員只能通宵輪流休息等候當局職員前來安排檢測，期間店舖拉下半閘，卻仍一直無人拍門通知檢測，有店員曾按捺不住探頭出外觀察情況，惟一直無人理會。

直到今早解封後，有街坊經過告知獲得短訊通知即可離開，他們才有感奇怪，自行去檢測站查詢，惟職員卻指他們已超過檢測時限，向他們發出每張5,000港元的告票，並要求即時做檢測。梁小姐批評情況離譜，強調有閉路電視證明昨晚當局未有派員到店舖外拍門，表明不會遞交有關款項，店員已通知老闆，並會向區議員求助。