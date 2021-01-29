北角圍封範圍附近驚現垃圾山　恐成病毒溫床

舊區衞生環境惡劣，成為第4波疫情爆發的重災區！近日北角東發大廈連環爆疫，昨晚更被港府突擊封區，東網記者巡視區內衞生情況，發現一度被列「受限區域」的東發大廈附近衞生情況不佳，約1分鐘路程外、昨日公布有確診個案的鴻福大廈外，更有多袋垃圾被隨意棄置，粗略估計約有30袋，如山的垃圾不但影響居民，更影響街坊及路人。據衞生防護中心公布，港疫已在港島東蔓延，昨單日新增9宗，已超越上周的重災區油尖旺。

東網記者今早（29日）到北角錦屏街視察周邊衞生情況，在距離東發大廈僅1分鐘路程的鴻福大廈外，目測約有30多袋垃圾被隨意棄置在行人路，該大廈昨日（28日）錄得1宗確診個案，為41歲男子，無病徵，屬與本地個案有流行病學關連個案。

鄰近東發大廈的新都城大廈後門，亦見有大堆紙皮棄置待人回收，該大廈地下的富臨皇宮(北角店)及大家樂早前有確診者曾到訪。

據衞生防護中心公布，位於港島東區的鴻福大廈、太古城寧安閣及東濤苑旭濤閣均登上疫榜，該區單日新增9宗確診，其餘灣仔，中西區及離島亦錄得有零星個案。統計發現，港島東區的確診個案已超越油尖旺區，成為當前最多個案的新爆發地。

至於北角東發大廈A、B、C和D座，昨晚7時起被列為「受限區域」，該大廈在過去14日累計有13宗個案，最早確診為94老翁，於本月14日發病，18日確診。