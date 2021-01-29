藏棒球棍辣椒噴霧囚年半　學徒獲大幅減刑至7月半

地盤電工學徒2019年8月駕車在上水被截查，警方在車內搜出棒球棍、鐵通和辣椒油等物品，他之後被裁定管有攻擊性武器罪成，兼被重判入獄18個月。他不服提出上訴，高院法官李運騰今日（29日）駁回其定罪上訴，但減刑至監禁7個半月。由於該學徒在服刑後5個月才獲准保釋等候上訴，扣除假期及在獄中行為良好的減刑，他已可即時獲釋。

上訴人李育誠（21歲）的大狀指，涉案棒球棍是上訴人與友人練習打棒球用，辣椒噴霧是他放在車上用作驅趕蛇蟲鼠蟻，惟原審裁判官蘇文隆拒絕他的解釋。而李官認為，以辣椒油驅趕蛇蟲鼠蟻之說匪夷所思，毫無說服力，加上原審有耳聞目睹上訴人作供之優勢，他有權拒絕接納上訴人的解釋。

至於涉案棒球棍，李官認為上訴人的證供完全不可信，因他表示從未打過棒球，卻一次過買兩支球棍，而且更是打球命中率相對低的鐵製球棍。李官直言上訴人之證供疑點重重，原審拒信也是合情合理。

不過李官留意到，案發當天沒證據顯示有社運活動或騷亂，並考慮到案中攻擊性武器的數量，同意本案判刑明顯超出合理範圍，未有恰當反映上訴人的罪責，遂給予上訴人減刑。