藍田麗港城爆疫未止　7座住戶憂多裝修工人出入恐播疫

藍田麗港城爆疫未止，其中第7座昨日（28日）2個單位出現3宗確診個案，故被列強制檢測名單內；東網記者今早（29日）到觀塘茜草灣鄰里社區中心的流動採樣站視察，發現排隊做檢測的人流稀疏，有該座住戶表示近日大廈內有單位裝修，比較多裝修工人出入，恐釀播疫風險。

麗港城在過去14日累計錄得最少13宗個案，其中第5座疑有垂直傳播，E單位住戶須撤離；及後第7座亦出現爆疫亦迹象，港府昨將其列強檢名單內。記者今早約10時到茜草灣鄰里社區中心外，發現沒有候檢人龍。有前來做檢測的居民鍾先生指，大廈近日都有單位裝修，比較多裝修工人出入，或有機會增加傳播風險。對於大廈內有多人染疫，或可能突然封閉大廈，他表示不太擔心，因自己可以在家工作，影響不大。

此外，住户王先生指，今次是第一次做檢測，感覺喉嚨有少少不舒服，他又指，現時大廈內多人確診，故會多加注意日常衞生清潔，例如會定期倒水入u型渠等。