上海仔頭馬金融趙涉洗黑錢案　押後至3.26再訊

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，涉嫌洗黑錢980萬港元，早前被控一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。案件今早(29日)在東區裁判法院再訊，被告仍然沒有律師代表，他暫時仍毋須答辯。控方申請將案件押後8星期，待索取進一步法律意見，裁判官鄭紀航遂將案件押後至3月26日再訊，並批准被告繼續保釋。

裁判官提醒被告，本案涉案金額數目龐大，接近1000萬港元，着他盡快聘請律師。至於控方上次透露有多一名通緝人士陳浩明（音譯）被捕，並涉及4名潛在受害人、約380萬港元的款項。控方今表示事件仍在調查中，如發現兩者有關連會將案一併處理。

43歲被告趙俊名被控於2013年11月12日與2014年11月29日期間，在香港知道或有合理理由相信一筆財產，即盛豐國際管理有限公司名下大新銀行某戶口內合共981.8萬港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

被告可以原有條件保釋外出，包括保釋金5萬港元、不得離境(包括不得到澳門及內地)，須交出旅遊證件，居住在報稱的住址，若住址有所更改須預早24小時通知警方，他亦須每周3次到觀塘警署報到，並不得騷擾控方證人。