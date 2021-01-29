轟政府抗疫多甩漏無作為　議員促高官減一半人工

新冠肺炎襲港超過一年，疫情持續未能受控，經濟受到重創。立法會振興香港經濟事宜小組委員會今早(29日)召開會議，多名議員強調疫情受控是恢復經濟的前提，批評政府抗疫工作「甩甩漏漏、後知後覺」，有人更要求政府官員減一半人工。對於有議員批評政府收緊或放寬防疫措施時欠缺標準，當局認同未來應針對不同行業制訂相關條件；又透露正研發程式，讓已接種疫苗市民未來可向商戶展示二維碼。

旅遊界議員姚思榮發言時批評政府過去的抗疫措施「甩甩漏漏、後知後覺」，狠批政府最近才「封區」屬太遲，又炮轟「保就業計劃」欠延續性。他指每當本港確診數字出現上升，政府必定會收緊防疫措施；但當確診數字下跌，政府未有提供放寬防疫措施的標準。食物及衞生局副局長徐德義回應時，強調目前第四波疫情反覆，惟認同目前要開始考慮放寬防疫措施的條件，並為不同行業制訂細緻條款。

金融界議員陳振英則關注港府在抗疫科技上的應用，他以新加坡的「合力追蹤」為例，指出當地政府會強制市民進出公眾場所時使用，並會為無智能電話的長者提供藍牙裝置，最終成功查出25000名秘密接觸者，批評港府的「安心出行」程式無用。副政府資訊科技總監黃志光回應時，強調本港市民着重私隱問題，強調程式設計着重對使用者的保障，透露至今已向他們2000多條訊息，通知他們曾身處在有確診者到訪的處所。陳續稱，當市民稍後可以開始接種疫苗後，政府會否推出科技讓商戶確認其「電子針卡」記錄的真偽。

體育、演藝、文化及出版界馬逢國批評當局所研發的感染控制技術未能配合實際應用，又批評「安心出行」應用程式無用，自己沒有安裝。他又質疑日後如果推出電子針卡，是否就能過關、消費及看電影。

徐德義指接種新型冠狀病毒疫苗後，能否進出不同場所及通關，有一籃子考慮因素，不只考慮有否注射疫苗。徐德義預計，復必泰疫苗將於2月內到港，一直緊密與供應商聯繫，要求對方準時供應。

黃志光強調當局正研發相關應用程式，已接種疫苗市民未來可透過「電子針卡」展示二維碼，而商戶亦可透過程式確認有關二維碼的真偽。會上亦有議員提出容許已接種疫苗人士可免受「禁聚令」限制，以及容許他們進入現時需要關閉的表列處所。徐回應時強調，目前並無科學證據證明已接種疫苗人士不會傳播病毒，強調他們日常亦需要繼續做好防疫措施；又強調疫苗涉及藥物問題，故必須參考專家意見。

紡織及製衣界議員鍾國斌指政府應向市民派發消費券，促進市民「使錢」以振興經濟。他提到金管局日前公布賺得1900多億港元，認為政府應該用至少1000億港元紓困。他又批評一眾官員無作為，惟仍然薪高糧準，提到政府一再強調要共度時艱，要求官員在處理好疫情和經濟問題前減一半人工。商務及經濟發展局副局長陳百里表示，會將鍾的意見帶給相關部門討論。