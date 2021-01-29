科興指疫苗三期數據將交港府　世衛擬3月公布2款國產疫苗報告　

中國科興因沒有提交新冠疫苗的三期測試數據，未獲本港的疫苗專家委員會審批緊急使用，該公司原訂本月供港的首批100萬劑疫苗計劃亦押後。中國科興解釋，鑑於剛獲得巴西，土耳其和印尼三地的第三期數據報告和臨床研究報告，未及公開發表文獻或經同行評審，需時整理文件後才能向香港的食物及衞生局正式遞交申請。世衞專家則稱，中國科興與國藥集團已向世衞提交疫苗數據以評估緊急使用，料最快3月發布報告。

科興回覆傳媒查詢指，科興疫苗的一期及二期臨床數據已經在國際權威期刊公開發表，並在中國、印尼、土耳其、巴西和智利獲批緊急使用，惟各地第三期研究的數據和臨床研究報告還未公開發表，還要經同行評審。上

發言人又指，該公司去年12月與香港政府簽訂了採購訂單，現正積極與部門商討，並了解一次過遞交數據才可受理，包括刊登權威醫學期刊或同行評審，故需時集齊所需文件。被問及若港府通過緊急使用疫苗，科興透露，旗下的科興中維已經完成第二條生產線建設，料下月投入使用後，可使新冠滅活疫苗克爾來福的年生產能力提高到10億劑。