質素差劣「大牛」流出市面　母女涉製假鈔被捕

警方偵破一宗偽鈔案，拘捕一對母女。在去年12月，警方留意到市面流傳質素低劣及相同類型偽鈔，面值由二十港元至五百港元不等，大部分集中新界地區小店，當中包括街市、食肆等。商業罪案調查科探員透過一連串分析及調查，翻查大量的閉路電視片段後，鎖定一名疑與案有關的43歲本地女子的身份，並懷疑她與今年1月8日至28日，行使偽鈔案有關。

探員於昨晚(28日)7時許，在旺角染布房街截查涉案婦人，在其身上搜出7張面值五百港元偽鈔，合共3500港元。婦人當場被捕後，被探員押返粉嶺華明邨寓所搜查，其後在單位內搜出一批總值23,500港元、面值五百港元的偽鈔及半製成品，及一套完整的製造僞鈔工具，包括一部家用式噴墨打印機、多支閃粉顏色筆及顏料，間尺、𠝹刀、裁紙墊板及大量紙箱等。另外，警方搜獲部分利用偽鈔購買的贓物。警方拘捕單位內另一名22歲女子。據悉，兩名女子為母女關係，母親任職侍應，女兒任職文員，她們被警方以「製造偽製紙幣」、「管有偽製紙幣」及「行使偽鈔」拘捕。

商業罪案調查科高級督察鄧國軒表示，檢獲的偽鈔由家用式噴墨打印機複製，然後在「開窗式金屬線」位置，塗上金粉顏料，企圖冒充防偽特徵。而涉案鈔票質素差劣，市民只需徒手小心觸摸時，亦能分辨鈔票真偽，「偽鈔質地比較滑，沒有凹凸感」，而鈔票序號只有兩組。而由去年至今，警方接獲約90宗同類偽鈔案件，警方正追查有關鈔票序號會否與本案件有關。

警方提醒，年近歲晚不少騙徒在街市、便利店、交通工具等上行使偽鈔，有時會夾雜真鈔一起使用，商戶收到鈔票時要特別留神。