機組人員檢疫安排下月收緊　國泰工會憂打擊收入

港府早前預告下月要求機組人員抵港後，需接受14日酒店檢疫及7日醫學監察。國泰航空早前亦向員工發內部通知，計劃讓機組人員參與連續21日「閉環式」工作，之後回港隔離14日，再休息14日。有國泰工會表示，暫未得悉計劃細節，但指安排下會有28天無工開，期間又無外站津貼，相信收入會減數千港元。

國泰空中服務員工會主席王思敏表示，國泰未有就安排諮詢員工，故暫時未知細節，但指相信「閉環式」工作21天會飛往高風險地區，連同返港隔離檢疫的14天，會有總共35日不能回家，難以照顧家人，十分不便。她相信如果落實措施，部分機組人員不會參與新編更安排，令整體航班數量減少。

她續稱，即使機組人員願意出勤，但回港要隔離14天，並再放14天假期，前後28天無工開，期間沒外站津貼，料收入將再減少數以千港元，希望國泰可為員工提供補貼。

她續稱，明白抗疫重要，但目前機組人員抵港後有做檢測，在外地亦足不出戶，再加上登機乘客需要出示無染疫結果證明，相信接觸病毒風險很低，不會是傳入病毒源頭，認為目前措施已足夠。