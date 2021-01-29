公院專科門診輪候最長達3年　內科及耳鼻喉科成重災區

本港受新冠肺炎衝擊，公立醫院多個專科門診新症輪候時間延長，醫院管理局今日(29日)公布最新的專科輪候時間，8個專科門診中，有7個專科最長輪候時間以年計算，其中以內科及骨科情況最嚴峻。九龍東聯網內科及九龍中耳鼻喉科，穩定新症的輪候時間冠絕所有聯網和專科數字，最長達到146周，即約3年。

根據醫管局最新資料顯示，截至去年12月31日，多個專科門診穩定新症輪候時間進一步惡化，當中以九龍東聯網的兒科惡化情況最嚴重，較上一次去年9月30日公布的最長輪候數字增加11周，即約3個月；其次是九龍西的骨科，增加10周；再者是新界西的精神科增9周；九龍西的耳鼻喉科、九龍東的眼科及新界西的內科均較上次公布的數字增加7周。

此外，8個專科門診中，有7個專科在各醫院聯網平均輪候時間十分長，按中位數計數，平均輪候新症時間要一年以上，包括內科、骨科、耳鼻喉科、眼科、外科、精神科及婦科。至於骨科全關節置換術方面，共有30,342宗輪候個案，當中新界東佔逾5000宗。