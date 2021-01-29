團體促警方徹查涉參與初選區議員　要求政府盡早安排宣誓

去年7月由民主派發起「初選」，意圖在立法會換屆選舉取得35+議席，以否決財政預算案去迫使特首辭職，有關初選被指嚴重干擾阻礙破壞政府依法履行職能，而今年初警方亦有就涉及初選的人士採取行動，並以涉嫌顛覆國家政權罪將他們拘捕。有團體今日(29日)到葵涌警署就初選舉報涉嫌違法的當區區議員，指他們曾積極參與和推廣初選，要求警方嚴正調查及執法。

葵青監察議會聯盟主席伍志華表示，聯盟在葵青22個地區上收到大量葵青區居民的投訴及經多方查證後，發現區內有多名現任區議員曾借出議員辦事處作初選票站、開設街站進行宣傳及推廣、用擴音器在區內呼籲居民參與等，伍指這些行為已充分反映他們有協助舉辦所謂初選之嫌，促請警方立案調查，追究他們應承擔的法律責任。

同日亦有另一團體沙田議會監察到沙田民政事務處請願，指繼政府落實推行現職公務員簽聲明或宣誓效忠特區政府和擁護《基本法》後，應盡快把有關安排擴至公職人員宣誓。該團體更在沙田區內收集2萬多人聯署，以表達要求政府設立監誓委員會及安排區議員立即宣誓的訴求。