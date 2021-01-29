議員頻斥官員表現差　政府稱已明確提醒

今屆政府表現參差，早前有部分議員不滿政府官員表現。立法會內務委員會主席今午(29日)在內委會上，引述政務司司長張建宗指，已明確提醒主要官員，指立法會質詢時間是官員和議員就不同議題溝通的重要機會，官員回應時須精準和簡潔。

李慧琼在會上繼續引述張建宗，指官員交予立法會的文件應必須內容充實和清楚表達重點，相關政策局亦同受影響行業代表溝通，如何在營運期間如何加強防疫。

但仍有議員不滿政府回應，議員田北辰以本周三(27日)法會大會為例，指在關於電子支付的口頭質詢中，只有兩至三位議員可以詢問，認為應要再向張建宗再溝通。田亦提及，現時香港街市仍以現金支付，難怪控制疫情方面至今仍未有進展，認為政府推行政策的力度不足，建議應改變策略，如街市不以電子支付就不能續約。

醫學界議員陳沛然則表示，現時不少區域的確診字數為零，而且不少食肆和酒吧手停口停，反問政府為何放寬市民行花市，但卻不放寬康樂設施，或導致足球隊未能展開恒常練習。