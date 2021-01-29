政府推疫苗一站式資訊平台　議員指提供誘因更實際

政府採購的新冠疫苗最快下月到港，惟有關臨床數據不足，加上接種後不良反應消息頻傳，市民憂變白老鼠，對接種計劃感卻步，社會各界多番要求當局為接種人士提供非金錢誘因。政府今日(29日)在多方連番催促下，終公布會將疫苗資訊上載至官方專題網站，計劃開展後亦可讓市民在網上預約接種疫苗的時間和地點、以及提醒接種時所需的注意事項等。

市民可透過網站了解疫苗已通過的審批程序，專家委員會就疫苗的建議和意見等資訊，網站亦會上載「醫健通」及查詢疫苗接種紀錄供市民日後查詢，並以短片、動畫和資訊圖表，介紹疫苗的成分等資訊。

議員葛珮帆指，由於網站涉及疫苗資訊的公布，認為雖然現時疫苗尚未到港，但仍應該盡快推出平台，讓市民接收有關疫苗的資訊，「現在先出都可以話係遲咗啲」。

市民接種疫苗意欲低落，她認為，政府應向市民提供誘因接種疫苗，例如讓已接種疫苗的人士進入表列處所，包括運動場、美容院等，或允許接種疫苗市民來往內地免檢疫。