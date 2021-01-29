屯門地區康健中心招標　明年起營運合約期3年

食物及衞生局今日（29日）為屯門地區康健中心進行公開招標，邀請非公營機構營運該中心的服務。中標者獲政府批出合約後，有最多10個月的營運籌備期，以期於2022年開始營運康健中心及相關服務網絡，合約營運期為3年。

屯門地區康健中心將主力提供3層預防服務：第1層、第2層和第3層預防服務，並因應地區人口分布和社區的健康風險因素調整服務。營運者透過醫社合作和公私合營的模式，提供由政府補貼的基層醫療服務，包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理和社區復康，提升市民自我管理健康能力，並支援區內長期病患者。

首個地區康健中心於2019年9月在葵青區運作後，政府承諾逐步在全港其他地區設立地區康健中心，向市民提供跨專科護理服務。第2和第3個地區康健中心分別位於深水埗和黃大仙，並將相繼在2021年和2022年起營運。

地區康健中心是區內的基層醫療樞紐，屬公共醫療系統的主要組成部分，當中以一個主中心配合設於分區的附屬中心，連結由私人執業醫護人員組成，並設有多個服務渠道及服務點的網絡。此外，中心亦協調區內其他提供社福及醫療服務的社區夥伴，為有需要的市民提供轉介服務。