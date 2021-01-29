食安中心調查賀年食品　40樣本全過檢測

衞生防護中心指，表面不尋常光澤的瓜子可能添加了礦物油，食用後可引致腸胃不適。

食物環境衞生署食物安全中心今日（29日）公布，最近完成一項有關第二期賀年食品調查。中心從多個零售商抽取了糕點（如蘿蔔糕和年糕）、油器（如煎堆和油角）、糖果、湯圓、果仁及海味等樣本進行化學、微生物及營養成分測試，結果40個樣本全部通過檢測。

衞生防護中心建議消費者應到可靠及衞生的店舖購買賀年食物。當購買預先包裝的糕點及小食時，要留意包裝是否完好和食用期限，亦應參考包裝上的營養標籤，了解食物中的糖、鹽（鈉）及脂肪等含量，從中作出健康的選擇。若購買散裝食品（如糖蓮子、果仁及瓜子）時，則要注意食物容器是否清潔及店舖員工的個人衞生情況，並應選購色澤自然的食品，例如特別亮白的開心果可能經過漂白加工，而表面有不尋常光澤的瓜子則可能添加了礦物油，食用後可引致腸胃不適。

若購買糕點未有即時食用，應放入雪櫃或按包裝上的說明存放，並應在食用限期前食用。就熱食的糕點，在進食前應先徹底翻熱才食用，避免長時間放於室溫。至於果仁及瓜子等食品，不可儲存過久。若發現食品發霉或有異味，便不應進食。

中心上月中已公布賀年食品第一期調查結果，有兩款賀年食品樣本未通過檢測。