體藝文化界促政府重開場地　否則捱不到年關

本港肺炎疫情持續一年，康樂及文化事務署轄下文化體育場地及表列處所多次被勒令關閉。體育、演藝及文化業界認為他們於過去一直無群組爆發，不容許所屬處所開放，並不代表市民會安坐家中抗疫，促請政府盡快容許重開場地，否則擔心捱不到年關。

體育、演藝及文化業界今日(29日)召開記者會，公布於本月19至28日進行的意見調查結果，在總共1252份回應中，有95%演藝及文化界認為應有條件地開放場地，供業界進行錄播及排練等。不單止執行政府基本的防疫要求，有過半數業界人士願意要求表演者於演出前取沒有染疫的檢測結果證明、實名預約等。至於體育界人士，逾80%同意自願執行每日定期消毒、實名預約進入場地等。

業界表示，過去曾有表演的樂手及觀眾確診，但沒有出現傳播鏈或群組感染，顯示業界的防疫措施嚴謹且有效，惟政府依然無視業界的防疫成果。業界促請政府將場地以低、中、高風險劃分，容許處所保持開放，而非「一刀切」關閉。香港舞台技術及設計人員協會副主席陳力恒表示，行業中每個人都是以10年計地累積表演經驗，惟現時被迫轉行送外賣，損失很多人才。陳亦表示，相比上班時間乘坐公共交通工具的情況，表演場所明顯寬敞，希望政府答應重開場地此低微要求，讓業界可以自力更生。

香港戲院商會行政主任林曉凰指出，去年已損失幾個黃金檔期，令全年票房收入大跌90%，惟每月租金數百萬港元，直指「無埋農曆新年嘅話，絕對生存唔到」，令數千名員工及家庭手停口停，不能捱過年關。林表示，看電影是靜態活動，觀眾不會談話，戲院亦有良好的通風系統，一直沒有群組爆發，促請政府官員到戲院「親身體驗」，盡快重開場所，「畀條生路戲院同香港電影業」。