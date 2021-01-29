80%受訪家長指網上授課有礙子女學習　促當局提供支援

新冠肺炎疫情下，學生需長期在家網上學習。香港婦聯今日(29日)公布的調查顯示，近90%受訪家長指子女上網課的學習進度較面授差，但41%受訪家長在調查進行時已失業，調查亦發現，近70%指家庭成員未能為子女提供學習輔助，該會要求政府增撥資源予社區服務機構，以提供網上學習支援。

該會於去年12月29日至今年1月13日期間，以網上及實體問卷形式成功訪問1,180名18歲或以上人士，今日公布「疫情下學童學習情況如何受影響」的問卷調查。結果顯示，有13.9%的受訪者家庭月入6000至10000港元；月入10001至20000港元則有38.3%，基層家庭難以負擔子女額外學習支出。

調查又指，約80%受訪者指子女網上學習進度較面授課堂差；有30.5%受訪者表示子女通常是獨自上網課。有54.4%受訪者認為，家中成員在家中不能為學童提供學習輔助，另有14.7%指非常不能夠。

調查又指，約50%家長認為子女在疫情過後，需額外的學習支援，更有約40%受訪者稱非常需要學習支援；近98%希望及非常希望政府在疫情期間可為學童提供學習費用支援。

該會建議，政府在本財政年度即時向每名學童發放1年學習津貼2000港元；開拓更多職位空缺，輔助基層及弱勢社群；開辦學生補習課程或增設網上學習支援，讓基層家庭學童可追趕學習進度，以及增撥資源予社區服務機構。