美容院被勒令停業逾百日　業界轟政府不理逾5萬名從業員生計

第4波疫情持續反覆，政府抗疫不力令疫情遲遲未能受控。美容業界代表今午（29日）舉行記者會，不滿政府一再延長停業令，至今仍復工無期，形容無了期的等待令他們感到沮喪和絕望，促當局提供明確的復工日期或方案；又強調願意採取嚴格防疫措施，爭取當局在農曆新年前重開美容院。他們批評政府未有向業界提供援助，令一眾經營者、56000名從業員，以及其家人的生計受到嚴重影響。

約20名美容界代表在記者會上身穿全副保護衣裝束，並手持寫有「我要復工」、「忍無可忍」等字句的紙牌。他們指自疫情去年爆發起計，政府已三度勒令美容業停業，至今合計已有123日，其中首兩輪分別需要停業28日及44日；而第4波疫情在去年11月中爆發，政府自12月8日起再次指令美容停業，並數度延長停業令生效日期，至今仍未批准美容院重開。

業界表示願意採取嚴格防疫措施，包括工作時穿着全副保護衣裝束，及定期進行病毒檢測等。他們質疑政府至今未有解釋清楚要求停業的準則，批評政府目前做法變相犧牲美容行業，要求當局提供明確的復工日期或方案，又認為政府就停業令向業界提供賠償。 他們又將一封請願信遞交予批發及零售界議員邵家輝，並希望他將有業界訴求和請願信轉交予特首。

本身經營5間美容院及按摩院的萬小姐發言時，批評「政府無諗過我哋飯碗」，形容逾4個月的停業令她與40名員工生計受嚴重影響。她指出，大部分員工是家庭支柱，部分更是單親媽媽，形容即使她願意借糧予員工，但亦難以長期負擔；又指現時公司長期零收入下，或被迫縮減規模、減少分店，最終會導致部分員工失業。