診所女護士洩求診警員資料　被法庭撤銷保釋等候判刑

兼職診所女護士乘工作之便，前年8月登入診所的電腦系統，將求診警員的個人資料拍照後發布至社交平台，更在貼文中附上「呢個死黑警又嚟睇醫生」字句。她早前在九龍城法院承認不誠實地獲益而取用電腦及披露未經同意而取得的個人資料兩罪，獲准保釋至今天（29日）判刑。惟裁判官嚴舜儀今天表示，基於案件涉及公眾利益及判刑要具阻嚇性，考慮以監禁9至12個月作為量刑起點，但需雙方協助法庭，遂撤銷被告的保釋，她要押後至2月5日等候判刑。

25歲女被告區婉泓被控約於2019年8月13日，在彌敦道某皮膚專科中心，不誠實地獲益而取用屬於該專科中心的電腦。她另被控未經中心同意，披露屬於警員22878的姓名、香港身份證號碼、出生日期和電話號碼。

裁判官表示，案件涉及一定的公眾利益，個人資料一旦被放上網便很難收回，而這類案件容易干犯，但難以追查，今次事件被揭發，只是因為事主碰巧獲他人告知，法庭需要考慮判刑要具阻嚇性，裁判官雖然考慮以監禁9至12個月作着量刑起點，但指示控辯雙方協助法庭，以了解法庭在這情況下是否仍需要考慮判被告社會服務令。