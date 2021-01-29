男子食店內佔座叫囂被控遊蕩　警員指有女食客被嚇哭

前年有網民號召「和你shop」的示威活動，針對部分商舖，一名年輕無業男涉嫌在旺角朗豪坊內的「茶木」遊蕩而被捕。他否認一項遊蕩罪，案件今（29日）在西九龍法院開審。警員供稱當日店內有十多名黑衣人士入座，但他們卻不停大聲叫囂，有人更大喊：「啲野食會唔會食死人㗎？」當時被告亦參與其中，致他鄰座的女顧客受驚，一度用紙巾掩面抽泣，更離座而去。裁判官裁定控罪表證成立後，被告不作自辯，案件押後至3月12日裁決。

29歲被告楊景明報稱無業。控罪指，他於2019年12月26日，在旺角朗豪坊4樓「茶木」內在上述公眾地方遊蕩，而被告結伴在該處出現，導致其他不知名人士合理地擔心本身安全及利益。

反三合會行動組的警員賴展源供稱，當晚約8時，他喬裝成途人到上址執勤，期間發現「茶木」內有十多名黑衣人士叫囂，外圍則有大量記者拍攝。賴留意身穿紅衣的被告，他一時走到其他餐枱旁，跟黑衣人交頭接耳，一時回到座位看菜單，卻沒有點食物。現場不斷有人叫囂：「咁貴呀啲野食！」、「啲野食會唔會食死人㗎？」令部分顧客不能結帳離開，更有女顧客被嚇哭。

辯方盤問時，指現場人多混亂，質疑賴應該無法分辨誰人在叫囂。賴同意辯方說法，惟補充因為喧嘩聲較大，加上他有觀察各人的行為動作，故他能夠分辨聲音的來源。